Adele Breno, «la nostra musica arriva al cuore e all’anima»

Nel novembre scorso, il coro ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività, ricordando un’altra persona che ha dato tutto per questo gruppo: Enrico Guerini. «Il coro è nato proprio da una sua idea e per questo oggi porta il suo nome – ci spiega ancora Adele – Enrico era una persona dolcissima ed era una delle anime dell’AGESC (l’associazione dei genitori delle scuole cattoliche) di Bergamo. Sognava la parità tra scuole pubbliche e private e lottava ogni giorno per migliorare la Scuola Bambino Gesù di Bergamo. Ci ha lasciati nel 2005, ma la sua eredità si sente ancora oggi, più forte che mai. Non era un grandissimo cantante, ma la sua voglia di fare squadra era travolgente. Senza di lui il coro non esisterebbe davvero: faceva di tutto per coinvolgere i genitori e per creare una scuola davvero a misura di famiglia».