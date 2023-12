Idee last minute per un Capodanno originale a Bergamo

Per la stagione degli eventi speciali, al Teatro Donizetti andrà in scena «All that musical», uno spettacolo che conquisterà ogni tipo di pubblico con otto famosi musical in 90 minuti e più di 100 costumi in scena. Comodamente seduto sulle comode poltroncine rosse del teatro, il pubblico verrà trascinato dal ritmo travolgenti di medley, che faranno rivivere al pubblico le emozioni più forti di storici musical. A dare il via alla serata, ci saranno le note di «A Chorus Line».