Dalla «Soglia d’inciampo» agli spettacoli. Tutte le iniziative a Bergamo per il Giorno della Memoria

Un giorno solo, forse, non basta. Eppure, come ha ribadito più volte Liliana Segre , tra le testimoni più attive e conosciute della Shoah, il punto non è quanto si esercita la memoria, ma come. Soprattutto, è decisivo «il nesso che le memorie stabiliscono con il presente e con la vita quotidiana delle persone». Se il 27 gennaio 2024 celebreremo ancora una volta il Giorno della Memoria, non è tanto (o per lo meno, non solo) per ricordare ciò che è stato l’Olocausto e i suoi milioni di morti, ma anche e soprattutto – nei giorni che vedono un’Europa e un Medio Oriente sempre più in guerra – per guardarci negli occhi e ribadire la necessità di restare umani.