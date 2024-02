Argosped, una «fiaba contemporanea» con un finale ancora da scrivere

«Noi siamo una casa di spedizioni, non un trasportatore – sottolinea Turra – Non abbiamo nostri camion, ed è questa la nostra forza: poter collaborare con tutti, sia fornitori che clienti, e riuscire a trovare la soluzione migliore per ciascuno. Argosped pensa in grande perché pensa prima di tutto alle persone. Se la fiaba non è fatta di persone, non ci sarà mai un lieto fine. Allo stesso modo, se le aziende non sono fatte di persone, non potranno mai ottenere nessun risultato».