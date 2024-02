Essere donna in Volvo Trucks è una «sfida che non annoia mai»

Non tutto, per Camilla, è andato liscio nei primi tempi. «Lo scoglio iniziale è stato quello di far percepire la mia competenza. Immagina una donna che fa sicurezza mettere il piede in un’officina, piena di meccanici uomini. Ero giovane, oltre che donna. Se dicevo a un capofficina: “Questa cosa tu al tuo tecnico non la devi far fare”, mi sentivo rispondere: “Tu cosa ne vuoi sapere di come si lavora in officina?”. Adesso non è più così, ma all’inizio c’è stata una lieve difficoltà. Si dà per scontato ancora, a volte, che una donna non possa comprendere certe dinamiche».