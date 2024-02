«Donne nella scienza». Un libro che dimostra che la mente non ha genere

Le autrici ci accompagnano in un racconto diviso in tre parti: le donne scienziate nella storia, la lunga strada della parità e la loro autobiografia. Nella prima parte raccontano il peso dei vari pregiudizi che ci colpiscono oggi come migliaia di anni fa, come «la scienza non è una cosa da ragazze», e il ruolo che hanno avuto nel permeare le teorie “pseudoscientifiche” che tanto sono diffuse nella società odierna: in primis gli implicit bias , preferenze che derivano da associazioni emotive legate in maniera automatica a esperienze del passato, ma anche l’« Effetto Matilda », ovvero la negazione puntuale o la minimizzazione dei risultati scientifici conseguiti dalle donne. La stessa Rita Levi Montalcini sosteneva che «le donne sono dissuase dal seguire una carriera scientifica […]. Questo comporta uno spreco di talento umano, perché la differenza tra uomo e donna è solo epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato».