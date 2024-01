L’amore e l’Alzheimer al tempo della neurogenomica

La dottoressa Raffaella Cogliano, coordinatrice e responsabile dell’ambulatorio di Terapie Non Farmacologiche della RSA “Giovanni Paolo I” di Seriate, ha descritto come il personale educativo si approccia agli ospiti della residenza con la demenza di Alzheimer: «Essendo l’utenza sempre più complessa e giovane, ci interfacciamo ogni giorno con disturbi comportamentali più marcati rispetto agli ospiti sani, infatti i pazienti si sentono destrutturati e inquieti. Sfruttiamo quindi nuove strategie di comunicazione come le terapie non farmacologiche, differenziandole secondo l’evolversi della malattia e la storia della vita di ciascun ospite per creare un contatto emotivo e affettivo che permette di sostenere quelle funzioni non completamente compromesse. Promuoviamo il trattamento Snoezelen , in cui i pazienti entrano in una stanza dove ricevono input multisensoriali, rievocando ricordi piacevoli della propria vita e riaprendo quei canali emotivi con effetto “calmante” e “stimolante”. Un’altra terapia è un vero e proprio viaggio in treno virtuale ( Treno-Terapia ) durante il quale i pazienti si siedono sui sedili di una stanza allestita come un vero vagone, guardano “fuori dal finestrino” (cioè la televisione su cui vengono proiettati filmati) e riconoscono i paesaggi mostrati, creando socialità e dialogo tra operatore e ospite che, da una stanza della Residenza, è potuto evadere coi ricordi e tornare più rilassato».