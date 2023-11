Il “Marmo” Nuvolato di Grè, l’ultima sorprendente scoperta tra le Pietre Originali della Bergamasca

Parlare di novità e di scoperte nel panorama delle pietre ornamentali bergamasche, ma anche italiane, è molto raro: in un territorio da sempre votato e awbilissimo nel far tesoro delle georisorse litiche, significa disporre di una roccia che nei secoli non è mai stata oggetto di coltivazione, vuoi per inaccessibilità o inconsistenza del giacimento, oppure per la sua insufficiente o inefficiente economicità di sfruttamento, o, ancora, per caratteristiche estetiche non interessanti. Oggi, molto più che nel passato, oltre alla disponibilità della risorsa, è indispensabile che la pietra presenti caratteristiche estetiche appetibili per il settore, a livello globale, e soprattutto che ci sia capacità, preparazione e solidità imprenditoriale per la sua estrazione, lavorazione e commercializzazione.