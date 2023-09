Ceppo di Grè, pietra fuoriclasse per sostenibilità e innovazione

Il Ceppo di Grè è una pietra ornamentale che, da un punto di vista tecnico, ha due pregi determinanti: è molto versatile quanto a lavorabilità e al contempo è anche molto durevole quanto ad applicazioni. Impiegata storicamente come pietra da costruzione per realizzare murature in conci squadrati, sagomati o irregolari – di cui il palazzo della Banca d’Italia a Bergamo è forse l’esempio più sorprendente con il suo aguzzo bugnato a diamante, inalterato da oltre un secolo –, con l’avvento del cemento armato ha trovato la sua espressione ideale nei rivestimenti verticali, soprattutto in esterno grazie alla sorprendente resistenza agli agenti atmosferici. In tempi più recenti, si aggiunge l’impiego per interni, sia per pavimentazioni sia per complementi d’arredo come piani cucina e elementi decorativi per show-room, hotellerie, negozi, oltre a oggetti di design.