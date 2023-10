Ad Ardesio si è tornati ad estrarre il pregiato “marmo” grigio

Ad Ardesio infatti già da secoli si estraevano materiali come l’Arabescato di Ardesio, la Breccia Moscata e il bel marmo grigio venato, compattissimo e perfetto per la lucidatura. Il giacimento, molto esteso, si coltivava da tempo per ricavare non solo le lastre per le pavimentazioni, i conci murari e gli elementi decorativi esterni, per i rivestimenti e le pavimentazioni interne, ma anche per le poderose colonne monolitiche che sorreggono le coperture delle navate interne dell’antico e maestoso Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio.