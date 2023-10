Stephen Fleming. L’importanza scientifica di coltivare il dubbio

Una metacognizione che funziona bene è importante anche per la vita collettiva, per la democrazia e perfino rispetto al cambiamento climatico: «coltivare il dubbio e l’incertezza significa rendersi conto anche di non sapere qualcosa – il “so di non sapere” di Socrate – e questo può indurti a voler colmare le tue lacune o chiedere consiglio a qualcuno». Su questo tema, Fleming e il suo team hanno condotto recenti esperimenti in laboratorio: «abbiamo rilevato quanto persone con metacognizione bassa siano meno inclini a riconoscere quando sbagliano e quindi più propense ad avere credenze più estreme su questioni del mondo reale, ad esempio a livello politico o per quanto riguarda il riscaldamento globale. In questo senso, percepire l’incertezza è una buona cosa: ti protegge dalla convinzione di sapere di per certo ciò che sia giusto sempre e in modo assoluto. Nessuno ha tutte le risposte, soprattutto per problemi molto complicati».