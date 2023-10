La chimica di «Breaking Bad»? Corretta nella maggior parte dei casi

«È realistico in parte, perché l’acido fluoridrico è in grado di scioglierei materiali ceramici, quindi non è una genialata metterlo nella vasca da bagno. Difficilmente, però, in ferramenta si compra un acido in concentrazione tale da avere quegli effetti così dirompenti. Ma i problemi maggiori ci sarebbero col cadavere: gli acidi hanno difficoltà a dissolvere completamente alcune parti del corpo umano, in particolare i grassi. Nel pensiero comune gli acidi sono corrosivi, ma in realtà sono quasi più pericolose le basi. Pensiamo ai mafiosi, che per disfarsi dei cadaveri hanno usato la calce viva (basica) o alla saponificatrice di Correggio, che dissolveva i corpi delle sue vittime usando la soda caustica».