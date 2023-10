Donne e STEM? Un binomio possibile (con un buon orientamento e molto amore per la scienza)

Da studentessa di bioinformatica e immersa nel mondo STEM da ormai una decina d’anni, mi interfaccio quotidianamente con le problematiche associate al gap di genere in questo mondo: le mie compagne sono sempre state inferiori in numero rispetto ai compagni, e anche dall’esterno capitava di sentirmi dire che era insolito per una ragazza studiare a scienze applicate (e poi biotecnologie, e poi bioinformatica). Ciò mi ha sempre incuriosita, soprattutto se nel discorso usciva anche un «io invece non lo farei mai perché non ce la faccio, non sono portata, non mi ci vedo a fare la scienziata». È un dispiacere pensare che ci siano anche queste opinioni, soprattutto in alcune ragazze che non conoscono le proprie potenzialità e associano la loro presunta incapacità a semplici insufficienze a scuola. È proprio questa che dovrebbe instillare la curiosità, la passione, la determinazione nell’approfondire temi scientifici. Personalmente, ho avuto la fortuna di trovare docenti capaci di farmi innamorare delle scienze e delle materie affini sin da quando ero una bimba con una domanda fissa in testa: «Perché?».