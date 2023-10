«sVALVoLATI», la mostra che racconta (e fa ascoltare) la chirurgia del cuore

Lungo il percorso espositivo che dà vita a «sVALVoLATI» non c’è sangue. C’è l’idea di una tecnologia nuova, positiva, che non annulla il tradizionale rapporto umano tra medico e paziente, anzi, lo favorisce. «Credo che quello che vedremo nel futuro sarà una maggior attenzione al singolo. Non un caso per tutti, ma uno per uno». Bettonagli ne è certo: «Ottavio Alfieri è veramente un pioniere della cardiochirurgia, è innanzitutto una persona che ha curato persone. Così Francesco Maisano, con cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi. È ancora l’essere umano, il cardiochirurgo, a fare la differenza. Poi c’è la tecnologia. I device, i cateterismi, tutto ciò che verrà inventato, possono aiutare a cercare le soluzioni più innovative per far sì che le persone stiano meglio».