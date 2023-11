Studi sul Covid e campagne di screening. Perché la bioinformatica è una scienza sempre più importante?

L’associazione della bioinformatica con la farmacologia porterà alla personalizzazione delle cure mediche per ogni individuo anche in base a ereditarietà, fattori di rischio individuali e storia familiare delle patologie, ottimizzando i dosaggi di terapie invasive, evitando interferenze tra farmaci per malattie croniche e diminuendo possibili effetti collaterali. Grazie alla biologia dei sistemi, potremo studiare gli organismi viventi e la loro capacità di evolvere nel tempo e di interagire con l’ambiente, capendo come quest’ultimo interagisce con geni e metabolismi e come i nostri stili di vita influenzano la suscettibilità alle malattie (e giocare d’anticipo). E ancora, potremo comprendere come sfruttare alcune caratteristiche dei microrganismi per la produzione di biogas, biomateriali e composti bioattivi per integratori, cosmetici e farmaci.