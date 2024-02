note di casa: Donizetti (in)ascoltato, ovvero cinque ascolti per conoscere l’altro volto di Gaetano

Un cospicuo repertorio della musica cameristica di Donizetti è rappresentato dalle composizioni per archi: distribuiti, come produzione, in gran parte della sua vita, tra il 1817, quando esordisce nei salotti di casa Bertoli a Bergamo, e il 1836, durante il periodo napoletano. In particolare i 18 quartetti per archi rappresentano un punto di riferimento nel panorama italiano, esempio di corpus quasi unico che parte dagli esempi del classicismo viennese (come Haydn, Mozart, Beethoven) e conduce negli spiriti romantici più audaci. Anche il repertorio per strumento solista ed archi è notevole: in questo ascolto, uno degli strumenti di riferimento è la chitarra, utilizzato spesso da Donizetti nel corso della sua vita, anche nelle opere. Il dialogo tra lo strumento solistico, in questo «Quintetto», è celato nell’impasto timbrico degli archi. La chitarra, tuttavia, contribuisce ad alleggerire la sonorità, conferendo alla composizione un’aura popolareggiante, quasi reminiscenza del clima napoletano. che Donizetti aveva avuto modo di conoscere, durante il lungo periodo di permanenza nella città partenopea.