Tra cantautorato e psych, le infinite vite di Claudio Rocchi

WG: Sicuramente lui è di culto… Tra lui e Battiato tra l’altro ci fu un’intensità di rapporto non banale. La differenza è che Battiato è riuscito a trasformare la sua musica e il suo messaggio in qualcosa di fruibile da tutti, mentre invece Rocchi è rimasto cocciutamente della sua idea senza mai scendere a patti con niente e con nessuno. Ha scritto canzoni indimenticabili, pensiamo a «La tua prima Luna», «La realtà non esiste», ma anche cose successive come nel ’94 quando torna e incide pezzi come «L’umana nostalgia» che Battiato portò a sua volta dal vivo. Non ha mai smesso di scrivere grandi pezzi, fino all’ultimo disco fatto con Maroccolo. Però il successo che ha avuto tra il ’69 e il ’74 non l’ha più ripetuto; un po’ perché è cambiato il mondo e un po’ perché lui è sempre stato uno sperimentatore e non ha mai voluto produrre qualcosa che fosse “lì per tutti”.