Cinque concerti da non perdere a dicembre tra Bergamo e provincia

Il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese vanta una storia lunga, le cui origini risalgono al 1881. Fin da allora, la banda ha rappresentato un punto di riferimento sia per il comune di Alzano Lombardo, sia per l’intera Valle Seriana e per la Provincia di Bergamo. Negli ultimi anni si sono moltiplicate anche le trasferte estere, in particolare tra l’Austria e la Germania, che hanno permesso di far conoscere il complesso bandistico anche fuori dai confini nazionali. Il complesso è diretto dal M° Stefano Morlotti, curatore egli stesso di molti arrangiamenti dei brani in repertorio.