Cinque colonne sonore incredibili di videogiochi che ho amato

Questo è un articolo imbevuto di nostalgia, che vuole idealmente sia far scoprire cose nuove a chi è più curiosone, sia titillare la lacrima facile a chi magari ha a sua volta amato uno di questi titoli. Giochi bellissimi anche se non necessariamente migliori di altri o più importanti, sicuramente accomunati da una colonna sonora pazzesca, che vale la pena ascoltare anche come disco sganciato dalle immagini che doveva musicare. Non sono le migliori colonne sonore di sempre nel mondo dei videogame: non ci troverete l’intro di «Silent Hill» o la OST di qualche «Final Fantasy», cose che più o meno tutti conosciamo. Sono invece le mie personalissime soundtrack preferite, prese dai giochi che più ho amato da ragazzino: diapositive sonore da un mondo videoludico e da un’infanzia che non ci sono più e, proprio per questo, ogni tanto è bello ricordare.