Ha provato l’autunnale cantautorato di «Curtains», il garage di «inside of Emptiness», il rock di «The Will to Death», il pop di ispirazione beatlesiana di «Shadows Collide With People», l’elettro-acustica di «To Record Only Water for Ten Days», perfino il capolavoro assoluto e drogatello «Niandra La Des», ma niente da fare: il suo disco preferito di Johnny è «The Empyrean», con il suo esoterico prog tra un cosplaying di David Gilmour («Before the Beginning»), un omaggio a Tim Buckley («Song to the Siren») e addirittura incursioni gospel (la dispersiva e bellissima «Dark/Light»).