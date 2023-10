Le note nascoste di Ferronati prenderanno vita grazie all’Ensemble Locatelli

L’interesse verso il repertorio di Ferronati è proseguito negli anni successivi. «Qualche tempo dopo la mia laurea – prosegue il direttore dell’Ensemble – mi sono ricordato della testimonianza di altri quattro concerti per violino del compositore depositati in una importante biblioteca di Vienna, che sarebbero stati interessanti per considerare un progetto completo sulle opere del compositore». Dopo il lungo e complesso lavoro di revisione e trascrizione, il corpus musicale raccolto era notevole sia come quantità che come qualità, ma ancora complesso per i costi e gli impegni dell’Ensemble. Il primo progetto discografico su Ferronati, realizzato nel 2022, prese dunque in considerazione alcune delle sonate per violino da lui pubblicate nel 1710: «avevamo vinto un bando con l’etichetta DaVinci e abbiamo deciso di far conoscere queste pagine ancora nascoste, che erano state recentemente pubblicate da una casa editrice». Ora, con i tempi giusti, anche il progetto dei «Concerti e Mottetti per Santa Maria Maggiore» si sta a poco a poco concretizzando direttamente.