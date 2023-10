Le note della JW Orchestra omaggiano la tradizione ed esaltano le novità

Il primo appuntamento, il 20 ottobre, l’orchestra proporrà il capolavoro di Miles Davis «Birth of the Cool», negli arrangiamenti originali a cura di Gil Evans, John Lewis e Gerry Mulligan. «Birth of the Cool», pubblicato nel 1957, è considerato dalla critica come il manifesto del cool jazz , contrastando le “asperità virtuosistiche” del be-bop. La formazione dell’orchestra suggerisce infatti l’idea di un impasto timbrico più morbido e caldo, dovuto anche alla presenza di tuba e corno francese, abitualmente non utilizzati nell’ambito della musica jazz.