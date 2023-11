10 pezzi “femministi” che non ti aspetti

Probabilmente LA rapper di questi anni: «GREY Area» del 2019 era stato il primo capolavoro, un trattato di hip hop inglese che lasciava da parte il grime per battere su lidi più conscious à la Loyle Carner (per restare in terra britannica). Poi «Sometimes I Might Be Introvert», nel 2021, a sublimarne le ambizioni: con i dovuti distinguo e le ovvie proporzioni, il personale «To Pimp a Butterfly» della ragazza, che in effetti a Kendrick Lamar ci assomiglia pure: non tanto come stile quanto come attitudine, perché un rap così fulgido e capace di affondare la lama così a fondo, con questa naturalezza, è appannaggio veramente di pochissimi.