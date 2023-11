notedicasa: cinque compositori bergamaschi e l’organo, simbolo di comunità

Figura di riferimento del Novecento musicale bergamasco, Giuseppe Pedemonti nacque a Foresto Sparso nel 1910. Dopo gli studi, divisi tra Bergamo e Roma, fu ordinato sacerdote nel 1932. Contemporaneamente agli studi teologici, si diplomò in composizione sacra al Pontificio Istituto di Musica Sacra (Roma) con Casimiri e Refice. Molto attivo sul territorio, nel 1950 ridiede vita alla soppressa Cappella musicale di Santa Maria Maggiore a Bergamo (che aveva cessato l’attività durante la Seconda Guerra Mondiale), dirigendola dal 1972. Nel corso della sua vita, ampissimo fu il repertorio composto da Mons. Pedemonti: Messe a tre e a quattro voci, cantate, composizioni sacre, tra cui le «Sette Parole di N.S. Gesù Cristo in Croce», oltre a moltissime pagine per organo, pubblicate da Carrara. Fu inoltre attivo, oltre come compositore, come studioso della musica sacra, in particolare modo approfondendo quella di Giovanni Simone Mayr. Morì a Gorle nel 2003.