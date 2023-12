The Sun, perché ogni giorno può diventare «ogni benedetto giorno»

FL: Nel 2007 stavamo vivendo un momento professionale di estrema realizzazione. Stavamo facendo una tournée di oltre cento concerti in dieci stati tra Europa e Giappone, avevo ventiquattro anni e avevamo lavorato tanto per raggiungere quegli obiettivi. Però in realtà proprio durante quel periodo iniziai a rendermi conto che non ero felice. Mi rendevo conto che vivevo in un ambiente musicale dedito a molti vizi, che questi vizi erano entrati a far parte della mia vita, della vita dei miei amici e che questo stile di vita in realtà ci avrebbe ammazzato. Iniziai a vivere una crisi profonda: mi domandavo perché non ero felice, nonostante avessi la vita che avevo sempre sognato. Ed è una domanda difficile, perché un conto è non essere felici quando non hai realizzato i tuoi sogni, ma è diverso trovarsi infelici quando invece li hai realizzati… Ti manca la terra sotto i piedi. Da lì è cominciato tutto un percorso di discernimento, di domande sul significato della vita, della musica, dell’amore e dell’amicizia. E dentro a queste domande si è inserito l’incontro con dei testimoni credibili, che vivevano la fede in un modo semplice ma estremamente luminoso, e poi un incontro con la I maiuscola: quello personale con Cristo, attraverso la sua parola, la preghiera, l’adorazione. Tutto questo mi ha permesso di trovare la forza, di rendermi conto di quante maschere mi ero messo e di quanto la vita potesse essere veramente libera soltanto se noi la viviamo con autenticità. E io vivevo una vita superficialmente bellissima, ma in realtà stavo cercando di assomigliare a qualcun altro, mentre ognuno di noi ha uno spartito personale e soltanto se lo trova e lo suona può essere veramente felice.