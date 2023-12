Ninfea è pronta a partire per il suo «Viaggio astrale»

Nonostante la giovane età, Asia dimostra una certa maturità anche nel gestire i feedback e le critiche anche sui social: «Cerco di rimanere attiva su Instagram e faccio anche cover su YouTube. E in generale credo che il pubblico sia il miglior strumento per capire quanto possa piacere quello che fai. Poi cerco sempre di creare un equilibrio tra ciò che piace a chi mi ascolta. Sicuramente il mio obiettivo è di continuare a fare musica ed esibirmi in palcoscenici sempre più ampi e mi impegno al massimo per riuscire a farlo». In un mondo musicale animato dalla frenesia di inseguire il successo a tutti i costi, anche a costo di bruciare il talento, Ninfea rappresenta una boccata d’aria fresca, di autenticità e di dolcezza che, visti i tempi, non guasta.