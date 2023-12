A volte ritornano (e meno male). Il nuovo lavoro dei Lowinsky

CP: Chitarra e voce: melodie, accordi e testi. Poi ho più o meno guidato le persone che hanno collaborato nello spiegare quello che avevo in mente. Però cerco sempre di lasciare molta libertà alla gente che collabora con me, perché comunque mi fa piacere che uno si senta coinvolto nell’operazione. Si parla di suonare per passione, per quanto lo facciamo come dei professionisti. Pertanto non voglio trattare chi suona con me come un “semplice” turnista dicendogli esattamente cosa fare. Un po’ per rispetto verso chi suona con me, un po’ perché sono convinto che poi quando lasci uno libero, se è una persona di cui ti fidi, finisce col saltar fuori qualcosa di bello, come poi è effettivamente stato.