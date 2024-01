notedicasa: 5 ascolti per (ri)scoprire Padre Davide da Bergamo

Ricordato nel tempo come compositore (quasi esclusivo) per organo, in realtà Padre Davide, in particolare nel periodo piacentino, compose moltissime pagine sacre: nel convento di Santa Maria in Campagna fu, infatti, una figura che oggi potremmo identificare come quella di un Maestro di Cappella, chiamato a comporre i brani per le celebrazioni liturgiche. A questo periodo, infatti, corrispondono molte pagine per coro ed organo, cantante dai frati del convento e, probabilmente, accompagnate all’organo dallo stesso Padre Davide.