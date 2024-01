I Polimono e l’arte che nasce dal caos

Facendo qualche ricerca nei giorni precedenti alla chiacchierata, ricordo di aver trovato come prima data dei Polimono un concerto all’Ink Club di Bergamo, nel maggio 2022. Chiedo quindi a Dabo se quella data rappresentasse una sorta di «anno 0» per il progetto. «In realtà la faccenda è un po’ più complicata di così. Se dovessimo segnare un vero e proprio punto d’inizio, sarebbe un concerto da “Al Bafo” a Seriate di qualche anno fa. Quella sera sul palco c’ero io con una loop station, Federico Tallarini alle tastiere e Leo Benzinger al Cajon (una sorta di scatola in legno usata come percussione per creare una linea ritmica). Eravamo in pochi e, di conseguenza, la musica che proponevamo era piuttosto “vuota”. Così, partendo dal pubblico presente, abbiamo cominciato a reclutare amici in vista del concerto all’Ink Club che hai citato. Normalmente un gruppo si forma, trova uno stile e poi cerca una data, noi avevamo già una data e un’idea musicale, però ci mancava il gruppo».