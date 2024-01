Il Festival del Politecnico delle Arti di Bergamo, tra “gioielli” e anime rock

Infine Daniele Martinelli (Premio «Lombardia è Musica»), nato in una famiglia di musicisti e ora giovane talento sulla scena internazionale, si esibirà come solita nel «Secondo Concerto» di Chopin, eseguito da lui per la prima volta: «Questa composizione mi stupisce per la sua freschezza e brillantezza compositiva anzitutto, ma soprattutto per questo suo lato istintivo, naturale e ingenuo che lo caratterizza», spiega Daniele. Ormai abituato alle platee di tutta Europa, esibirsi in pubblico comporta per lui sempre una certa concentrazione: «Esibirmi rappresenta per me sempre una grandissima emozione che cerco di non vivere con tensione, ma, al contrario, provando ad aprirmi nel modo più naturale possibile. Sento sempre la necessità di dare un significato sincero a quello che suono, sia per un senso di responsabilità nei confronti degli autori che studiamo».