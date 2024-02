«Incoronata inedita», una nuova luce sul complesso di Martinengo

Per quando riguarda la pubblicazione, Il volume conterrà anche una serie di studi meno recenti, ma comunque significativi. «Nel 2022 abbiamo infatti annunciato due scoperte che hanno permesso di unire alcuni importanti tasselli della nostra storia – mi racconta entusiasta il coordinatore – Per prima cosa abbiamo identificato gli autori degli affreschi dell’abside frontale, fino a quel momento sconosciuti e definiti solamente come “Maestro di Martinengo”: in verità gli artefici sono Antonio e Matteo Zamara di Chiari. La seconda scoperta riguarda poi la localizzazione di uno dei due affreschi – quello del refettorio - venduti nel 1910 per continuare a sostenere i bimbi presenti nel convento e per finanziare l’ampliamento della struttura. L’opera, di cui si erano perse completamente le tracce, è stata ritrovata in un museo americano dello Stato dello Utah, dove venerano questa opera perché unica loro testimonianza risalente al Quattrocento. Abbiamo così avviato una collaborazione con la direttrice per impostare una sinergia per valorizzare ancor più questa preziosa opera».