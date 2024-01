«Classicheggiando» con le voci del Teatro alla Scala di Milano

Per i più piccoli, in biblioteca alle 10.30, sabato 10 febbraio ci saranno le «Storie per sognare», letture con il Circolo dei Narratori della Biblioteca di Dalmine inserite nel ciclo «Il tempo delle storie». In occasione del Giorno del Ricordo, venerdì 16 alle 21 in biblioteca ci sarà la presentazione del libro di Roberto Spazzali «Pola Città Perduta. L’agonia, l’esodo (1945 - 1947)»: in dialogo con l’autore ci sarà la professoressa Elena Depetroni. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Per i bimbi, «Il tempo delle storie» tornerà sabato 17, alle 10.15 in biblioteca, con «Storie piccolissime», dedicate ai bimbi da 0 a 36 mesi, mentre per i ragazzi, all’interno del progetto «Digeducati», ci sarà sabato 17 febbraio, alle 14.30 in biblioteca, «Videogiochiamo», un divertente momento in collaborazione con l’Associazione Retroedicola.