Tra rigenerazione urbana e cultura nasce «Performatorio»

Il programma di eventi proposto dal centro non mira soltanto ad arricchire la scena culturale locale, ma a colmare anche una lacuna presente nel territorio. La programmazione di «Performatorio» è concepita per essere aperta al pubblico associato, offrendo una varietà di eventi live, incontri tematici e workshop. Le performance artistiche, le esposizioni e gli eventi sonori offrono un’esperienza completa. Un elemento fondamentale del progetto è l’intento di essere in dialogo con la città e le persone che la abitano. Lo spazio si presenta aperto a tutti, l’arte delle performance può essere sperimentata e goduta da ogni individuo della comunità. Come racconta Scandella: «Le persone che vengono devono aspettarsi di entrare nel movimento dello spazio, cioè di trovare subito una relazione. Concepire l’idea di essere tra pubblico e performer. “Performatorio” non ha palco, anche la sua struttura non prevede una disposizione lato pubblico e lato artista. È trasversale, può essere sfruttato per tutta la lunghezza o solo una piccola porzione, completamente illuminabile. È effettivamente uno spazio in movimento da pensare più come una palestra per la ricerca, che come un teatro».