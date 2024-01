Luca Scardulla e Federico Robbiano, dalla falegnameria a uno studio architettonico

FR: Da piccolo ho sempre voluto fare l’architetto. Un giorno in camera mia entra un amico di mio padre, l’allora presidente dell’ordine, e mi suggerisce di lasciare perdere, di non fare l’architetto, nonostante lui e la sua generazione abbiano goduto degli anni d’oro dell’architettura. Noi invece abbiamo iniziato la professione in un periodo critico, eppur non mi sono mai pentito, le sue parole mi hanno solo stimolato e convinto ancora di più. Di sicuro è fondamentale crederci, perché la concorrenza è spietata; bisogna rimboccarsi le maniche e trovare la propria via. A uno studente italiano diremmo di fare tesoro di ciò che impara ai corsi, spesso caratterizzati da un background di cultura e storia molto importanti. Di contro, il mondo accademico italiano presenta una certa reticenza ad insegnare lati pratici del lavoro, come ad esempio affrontare i bandi. Per questo bisogna avere l’umiltà di riconoscere che, quando si esce dall’università, non si è ancora nessuno e questo non deve spaventare, anzi, deve spingere a mettersi sempre in discussione e a mettersi a disposizione di studi professionali, senza alcuna arroganza, per completare il proprio percorso formativo. Consigliamo anche di mettere le mani in pasta, di esplorare il lato pratico. Con noi ha funzionato, più dei concorsi, ai quali abbiamo partecipato raramente sempre con poche velleità di vittoria, anche per l’elevata competitività e la poca concretezza degli stessi.