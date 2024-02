«Musica e parole» e «Violenza di genere 4.0». A Treviolo quattro appuntamenti per parlare di canzoni, attualità e partecipazione

In programma alle 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Treviolo (via Roma 43), la serata sarà un’occasione per conoscere meglio fenomeni come lo stalking online, il revenge porn, l’incitamento all’odio e altre forme di violenza di genere che passano dal web, oltre ad essere un’opportunità per acquisire strumenti al fine di tutelarsi online. «Non basta inasprire le pene – afferma Virna Invernici, vicesindaca e assessora alle pari opportunità del Comune di Treviolo, già membro di Spazio Donna – Serve continuare e rafforzare l’opera di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e in ogni dimensione della vita pubblica dei cittadini».