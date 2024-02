Tre ricette “facili facili” a base di pesce

Mettete a cuocere la pasta e nel frattempo dedicatevi ai gamberi. A me piacciono belli tostati, croccanti fuori e morbidi dentro. Per questo li cucino a parte in una pentola antiaderente. Li adagio tutti (una decina per due porzioni) da un lato e dopo tre minuti li giro e lascio cuocere l’altro lato per due minuti. Se utilizzate gamberi surgelati, vi consiglio di mettere la confezione in ammollo in acqua a temperatura ambiente per qualche ora prima di cucinarli.