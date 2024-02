Dai casoncelli ai Baozi: avventure culinarie di una biologa nutrizionista

Ovviamente non nascondo che fossi un po’ preoccupata, ma “qui” non hai modo di sbagliare: vieni guidato fin da subito in un processo che non prevede alternative. Così, in una città vuota, su un pullman vuoto, approdo allo Shanghai Hotel, pronta a iniziare la quarantena. Il nome dell’albergo evocherebbe lusso e splendore, se non fosse che la situazione era più da set cinematografico de «La città fantasma». Tutto bianco, per via del disinfettante, completamente deserto se non per la presenza di pochi sparuti omini, vestiti di bianco con la maschera da sub, dagli occhi spesso sorridenti.