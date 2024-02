San Valentino al cinema? Solo se è un film a tema cioccolato!

Quante volte avreste voluto realizzare un pensiero con le vostre mani, per regalarlo a qualcuno di caro, ma poi vi siete fermati perché la cucina non è il vostro forte? Questa ricetta è pensata proprio per voi. Due semplici passaggi che chiunque può fare: non servono attrezzi da cucina particolari, non è necessaria la manualità e non serve nemmeno il talento da chef.