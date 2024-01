Il mondo del cioccolato è affascinante, ma non sempre dolce

Al termine di queste settimane di festa, ispirata anche dai dolcetti che mi hanno regalato per Santa Lucia e per Natale (perché non si è mai troppo grandi per ricevere qualche cioccolatino in questo periodo dell’anno), ho deciso di scrivere un piccolo approfondimento sul cioccolato. Andiamo oltre al singolo quadratino: sapete veramente cosa c’è all’interno, e perché è così buono?