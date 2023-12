Non sai dove andare a cena? Non perderti «Il Gustavo», in edicola con L’Eco di Bergamo

Marta Villa, professoressa di Antropologia Alpina, Antropologia Alimentare e Antropologia dell’Identità per l’Università di Trento, ci ha spiegato come mangiare non significhi solo riempirsi lo stomaco: il cibo è cultura, memoria, storia . Pensate che in passato al cibo veniva associato un vero e proprio “senso del sacro”. Nei campi, alle ore 12 in punto suonava la campana e tutti si fermavano per riposare e mangiare la merenda. Il tempo del lavoro era scandito dal tempo della festa, e lo era in tutte le culture, non solo in quella cristiana.