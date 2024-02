A Clusone il Carnevale compie 70 anni e li festeggia in grande stile

È così anche per Clusone, che da 70 anni porta avanti con orgoglio la tradizione di colori e allegria che risuona in tutta la valle e oltre, come ci racconta il sindaco Massimo Morstabilini: «Il Carnevale di Clusone, giunto alla 70esima edizione, è una tradizione storica che attrae sempre tantissime persone. Per noi è un evento davvero importante, e abbiamo lavorato insieme a Turismo Pro Clusone e agli oratori di Clusone e Fiorine per organizzarlo al meglio. Vogliamo che i clusonesi e la gente del territorio possano tornare a vivere la tradizione nel migliore dei modi, come accadeva in passato. Dopo gli eventi del Natale, che ci hanno dato una grande soddisfazione, questa è la prima occasione di festa dell’anno, e siamo sicuri che attrarrà tantissime persone nel nostro paese».