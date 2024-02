Tramonti e scorci mozzafiato illuminano le Torbiere e il Sebino

Oggi le nostre attenzioni sono rivolte principalmente all’aspetto naturalistico-ambientale: l’itinerario ad anello del monte Cognolo. Lasciamo l’auto nel posteggio visitatori del monastero (193m). Procediamo a piedi per via Olimpia fino a intercettare via Castello, che procede tra i muri di cinta di belle dimore circondate da ulivi rigogliosi. Ben presto la via prende quota risalendo trasversalmente la collina e arriva a intersecare via San Rocco, all’altezza dell’omonima chiesetta. Dietro la chiesa meritano una sbirciatina i resti dell’antico castello di Provaglio. Il maniero venne edificato della potente famiglia ghibellina degli Oldofredi tra il XIII e il XIV secolo, ma andò distrutto intorno al primo decennio del Quattrocento a causa dei conflitti tra i Visconti, alleati degli Oldofredi, e i Malatesta, di fede guelfa.