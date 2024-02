San Salvatore e San Marco, alla scoperta dei due Miragoli della Val Brembana

Raggiunta Cà del Colle (1007m) risaliamo qualche metro la pista nel prato fino ad intercettare la strada asfaltata nei pressi di un complesso residenziale poco affine all’armonia agreste del luogo. La seguiamo per un breve tratto per imboccare la strada forestale che conduce al monte Castello (indicazioni). Camminiamo nel bosco fino alla cima (1092m) dove, in una bella radura, fa bella mostra di sé la chiesetta degli Alpini di Zogno. Il nome del monte lascerebbe presagire l’esistenza di un antico maniero, strategico per posizione dominante sulle vallate circostanti. Mi aggiro in lungo e in largo alla ricerca di qualche traccia del castello, ma non trovo nulla, peccato! La presenza di alcuni tavoli con panchine e la totale tranquillità lo rendono un luogo ideale per un pic-nic.