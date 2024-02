Tra bici gravel e folklore, tutto il bello del salone internazionale del turismo lento

Novità di questa nona edizione sarà l’allestimento nel Padiglione B di una grande area dedicata alle attività outdoor, sportive ed esperienziali. C’è solo l’imbarazzo della scelta: una pista da sci da fondo, due piste per la discesa dedicate ai giovani per il primo approccio sugli sci, una pista da discesa con ciambelloni gonfiabili per bambini. Presenti anche una parete da arrampicata e la riproduzione di un campo base. Non solo luoghi gratuiti dove poter sperimentare sport diversi e divertirsi in tutta sicurezza: nel Padiglione B sarà anche possibile parlare con professionisti esperti, imparando come vivere i territori – e la montagna in particolare – in modo nuovo.