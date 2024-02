Ville eleganti e finestre decorate. A Caravaggio non c’è solo il Santuario

Mi allontano dal chiostro già immerso in lunghe ombre e silenzi, ripromettendomi di tornare presto: anche la Chiesa di San Bernardino è chiusa, e di questo mi dispiace parecchio. Informandomi scopro che i giorni di apertura al pubblico sono il mercoledì e il venerdì mattina, ma che l’associazione OpenRoad organizza diverse visite guidate anche alla domenica. La chiesa è divisa in due parti: una riservata ai religiosi del convento e una per la comunità di fedeli. Sul tramezzo che le divide si trova uno splendido affresco del Ciclo della Passione di Cristo, realizzato dall’artista caravaggino Fermo Stella nel Cinquecento. L’affresco occupa quasi ottanta metri quadri di spazio ed è stato ristrutturato di recente, così come gli affreschi nel coro, realizzati dai fratelli Galliari. Insomma, un piccolo tesoro che non avrei voluto perdermi, e che tornerò a visitare il prima possibile.