Tra ville e necropoli, un pomeriggio d’inverno tra le vie di Vimercate

Accanto al Parco Trotti c’è la sede del Must – Museo del Territorio, ma finché c’è luce e non piove ne approfitto per esplorare le vie pedonali del centro, ancora costellate di luminarie natalizie e di gente che si gode la tranquillità della domenica passeggiando con calma o entrando infreddolita nei caffè. La mia si rivela ben presto una decisione saggia, poiché in Piazza Roma trovo un mercatino di libri usati venduti all’etto, gestito dalla Caritas parrocchiale come raccolta fondi per le proprie attività. In men che non si dica, acquisto un chilo e mezzo di classici, gialli e libri di viaggio in ottime condizioni, e mi appunto la data del 1° giugno 2024, giorno in cui si ripeterà l’iniziativa.