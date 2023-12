bestof2023: Tra chiese vecchie e nuove, un bunker e un isolotto: alla scoperta di Ponte San Pietro

Dietro alla chiesa, si sente qualche schiamazzo provenire dal campo da calcio dell’oratorio: papà, che a Ponte è nato e ci ha vissuto per anni, mi racconta di quando il pallone finiva nel giardino dell’asilo infantile proprio di fronte e bisognava chiamare le suore per farselo restituire, o addirittura finiva nel Brembo, che scorre poco lontano. In quel caso era necessario correre per arrivare in fretta al canale e recuperarlo con la rete. Vicino all’oratorio una volta c’era anche la Villa Moroni, di proprietà di un ramo della nota famiglia bergamasca, che si affacciava con classe sul canale ed ora è stata trasformata in un nuovo complesso residenziale molto elegante.