Sulle tracce di Pagafone, tra Locatello e Fuipiano (parte 2)

Il tracciato si addentra in una faggeta che diviene sempre più elegante man mano si procede nel cammino. Si lambiscono alcune radure molto panoramiche per fuoriuscire in un prato con una baita, purtroppo abbandonata (1.260m). Il sentiero punta dritto su per il prato, in direzione di tre bei piantoni di faggio. Li abbiamo soprannominati «i fratelli minori» dei Tre Faggi, sia per la posizione meno prestigiosa sia per le dimensioni più contenute. Raggiungiamo la soprastante strada agrosilvopastorale in corrispondenza di un silter (1.310m), un tipico casottino di pietra che qui ha la particolarità di custodire una sorgente le cui acque scorrono incanalate nel pavimento e vanno ad alimentare un antico abbeveratoio, posto appena sotto la strada. La costruzione, frutto di una sapiente opera di recupero, al suo interno conserva ancora le mensole di pietra su cui erano poggiate le assi di legno per la stagionatura del formaggio.