Sulle tracce di Pagafone, tra Locatello e Fuipiano

Iniziamo il cammino percorrendo la strada agrosilvopastorale che risale la valle fino a un bivio posto in corrispondenza di un tornante. Un cartello bianco-rosso guida fino all’imbocco del sentiero per «Corna Coegia-Pagafone». Il percorso si addentra in un bosco piuttosto incolto e intricato, e in una decina di minuti si giunge al cospetto della Corna Coegia (690m), un’imponente falesia calcarea che sbuca improvvisa dagli alberi in tutta la sua verticalità. Alla base della Corna, al di sopra di un terrazzino, si trova, protetto da una parete in muratura, l’ingresso della prima grotta: ai nostri occhi pare una sorta di vecchio deposito o cantina. Alcuni gradini danno accesso a un piccolo antro superiore, mentre un buco, opportunamente rimpicciolito da alcune pietre, lascia intendere l’esistenza di una sala appena oltre. Sbirciando dal buco si intravede un raggio di luce naturale che presuppone l’esistenza di un’apertura verso l’esterno. Ebbene, abbiamo provato a guardare da ogni parte, in alto e in basso, all’interno e all’esterno della grotta e persino nella grotta adiacente, ma non siamo riusciti a trovare nessuna apertura… un mistero!