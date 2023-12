Alla scoperta dei tesori nascosti di Osio Sotto, Lallio e Crespi d’Adda

«Tutto è cultura» afferma la sindaca di Lallio, Sara Peruzzini, coinvolta nella progettazione del tour. «Per me, in quanto cittadina e sindaca, l’organizzazione di questo progetto è stata un bellissimo viaggio. Ha permesso a noi stessi di scoprire queste meraviglie, collaborare insieme e conoscerci come realtà, anche a livello personale. Ne abbiamo davvero guadagnato tutti, in termini umani e culturali. È stata una grandissima opportunità di arricchimento personale». Non si può pensare altrimenti dopo essersi immersi nell’atmosfera quattrocentesca della chiesetta, uno scrigno prezioso nel cuore della pianura padana.